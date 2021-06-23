Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Nuh...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Nuh Çimento
|42,48
|43,20
|-1,67
|TAV Havalimanları
|27,46
|27,86
|-1,44
|Pegasus
|78,90
|80,00
|-1,37
|Coca Cola İçecek
|79,70
|80,55
|-1,06
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,70
|30,98
|-0,90
|Doğuş Otomotiv
|22,92
|23,12
|-0,87
|Bim Mağazalar
|63,75
|64,10
|-0,55
|Türk Hava Yolları
|14,69
|14,76
|-0,47
|Fenerbahçe Futbol
|38,88
|39,06
|-0,46
|Bera Holding
|14,89
|14,95
|-0,40
|Petkim
|5,58
|5,60
|-0,36
|Doğan Holding
|2,95
|2,96
|-0,34
|Sabancı Holding
|9,34
|9,35
|-0,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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