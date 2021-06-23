Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Nuh...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Nuh Çimento42,4843,20-1,67
TAV Havalimanları27,4627,86-1,44
Pegasus78,9080,00-1,37
Coca Cola İçecek79,7080,55-1,06
Tofaş Oto Fabrikası30,7030,98-0,90
Doğuş Otomotiv22,9223,12-0,87
Bim Mağazalar63,7564,10-0,55
Türk Hava Yolları14,6914,76-0,47
Fenerbahçe Futbol38,8839,06-0,46
Bera Holding14,8914,95-0,40
Petkim5,585,60-0,36
Doğan Holding2,952,96-0,34
Sabancı Holding9,349,35-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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