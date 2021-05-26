Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 2,99 3,07 -2,61 Fenerbahçe Futbol 33,26 33,96 -2,06 Mavi Giyim 48,06 48,80 -1,52 Torunlar GMYO 3,21 3,25 -1,23 Koza Madencilik 16,55 16,72 -1,02 Nuh Çimento 49,22 49,72 -1,01 Deva Holding 26,80 27,04 -0,89 Ege Endüstri 1.254,90 1.265,00 -0,80 Coca Cola İçecek 79,55 80,15 -0,75 Türkiye Sigorta 5,31 5,34 -0,56 Türk Traktör 184,50 185,50 -0,54 Gözde Girişim 5,98 6,00 -0,33 Bim Mağazalar 61,15 61,35 -0,33 Kerevitaş Gıda 4,66 4,67 -0,21 Ege Gübre 201,10 201,40 -0,15 Konya Çimento 849,00 850,10 -0,13 Tat Gıda 8,94 8,95 -0,11 Kervan Gıda 15,89 15,90 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak