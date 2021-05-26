Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|2,99
|3,07
|-2,61
|Fenerbahçe Futbol
|33,26
|33,96
|-2,06
|Mavi Giyim
|48,06
|48,80
|-1,52
|Torunlar GMYO
|3,21
|3,25
|-1,23
|Koza Madencilik
|16,55
|16,72
|-1,02
|Nuh Çimento
|49,22
|49,72
|-1,01
|Deva Holding
|26,80
|27,04
|-0,89
|Ege Endüstri
|1.254,90
|1.265,00
|-0,80
|Coca Cola İçecek
|79,55
|80,15
|-0,75
|Türkiye Sigorta
|5,31
|5,34
|-0,56
|Türk Traktör
|184,50
|185,50
|-0,54
|Gözde Girişim
|5,98
|6,00
|-0,33
|Bim Mağazalar
|61,15
|61,35
|-0,33
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|4,67
|-0,21
|Ege Gübre
|201,10
|201,40
|-0,15
|Konya Çimento
|849,00
|850,10
|-0,13
|Tat Gıda
|8,94
|8,95
|-0,11
|Kervan Gıda
|15,89
|15,90
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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