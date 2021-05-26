Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğan Holding2,993,07-2,61
Fenerbahçe Futbol33,2633,96-2,06
Mavi Giyim48,0648,80-1,52
Torunlar GMYO3,213,25-1,23
Koza Madencilik16,5516,72-1,02
Nuh Çimento49,2249,72-1,01
Deva Holding26,8027,04-0,89
Ege Endüstri1.254,901.265,00-0,80
Coca Cola İçecek79,5580,15-0,75
Türkiye Sigorta5,315,34-0,56
Türk Traktör184,50185,50-0,54
Gözde Girişim5,986,00-0,33
Bim Mağazalar61,1561,35-0,33
Kerevitaş Gıda4,664,67-0,21
Ege Gübre201,10201,40-0,15
Konya Çimento849,00850,10-0,13
Tat Gıda8,948,95-0,11
Kervan Gıda15,8915,90-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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