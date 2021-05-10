Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 29,98 31,50 -4,83 Netaş Telekomünikasyon 23,80 24,86 -4,26 Jantsa Jant Sanayi 80,30 82,60 -2,78 Aksa 15,56 15,90 -2,14 Bagfaş 26,62 26,98 -1,33 Ford Otosan 180,30 182,00 -0,93 Akbank 5,13 5,15 -0,39 İndeks Bilgisayar 7,25 7,27 -0,28 Garanti Bankası 7,70 7,72 -0,26 Coca Cola İçecek 82,75 82,95 -0,24 İş Bankası (C) 5,07 5,08 -0,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara