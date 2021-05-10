Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|29,98
|31,50
|-4,83
|Netaş Telekomünikasyon
|23,80
|24,86
|-4,26
|Jantsa Jant Sanayi
|80,30
|82,60
|-2,78
|Aksa
|15,56
|15,90
|-2,14
|Bagfaş
|26,62
|26,98
|-1,33
|Ford Otosan
|180,30
|182,00
|-0,93
|Akbank
|5,13
|5,15
|-0,39
|İndeks Bilgisayar
|7,25
|7,27
|-0,28
|Garanti Bankası
|7,70
|7,72
|-0,26
|Coca Cola İçecek
|82,75
|82,95
|-0,24
|İş Bankası (C)
|5,07
|5,08
|-0,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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