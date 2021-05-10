Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding29,9831,50-4,83
Netaş Telekomünikasyon23,8024,86-4,26
Jantsa Jant Sanayi80,3082,60-2,78
Aksa15,5615,90-2,14
Bagfaş26,6226,98-1,33
Ford Otosan180,30182,00-0,93
Akbank5,135,15-0,39
İndeks Bilgisayar7,257,27-0,28
Garanti Bankası7,707,72-0,26
Coca Cola İçecek82,7582,95-0,24
İş Bankası (C)5,075,08-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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