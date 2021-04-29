Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|28,54
|30,02
|-4,93
|Odaş Elektrik
|2,33
|2,39
|-2,51
|Net Holding
|5,76
|5,90
|-2,37
|Otokar
|333,90
|338,80
|-1,45
|Halk GMYO
|3,29
|3,32
|-0,90
|Aksa Enerji
|11,36
|11,43
|-0,61
|Alkim Kimya
|16,98
|17,08
|-0,59
|Türk Hava Yolları
|11,95
|12,01
|-0,50
|Nuh Çimento
|54,40
|54,60
|-0,37
|Türkiye Sigorta
|5,60
|5,62
|-0,36
|Aksa
|15,40
|15,45
|-0,32
|Karsan Otomotiv
|3,41
|3,42
|-0,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,92
|6,94
|-0,29
|Vestel
|30,34
|30,40
|-0,20
|Doğuş Otomotiv
|26,68
|26,72
|-0,15
|Ege Gübre
|233,90
|234,20
|-0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500