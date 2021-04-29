Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol28,5430,02-4,93
Odaş Elektrik2,332,39-2,51
Net Holding5,765,90-2,37
Otokar333,90338,80-1,45
Halk GMYO3,293,32-0,90
Aksa Enerji11,3611,43-0,61
Alkim Kimya16,9817,08-0,59
Türk Hava Yolları11,9512,01-0,50
Nuh Çimento54,4054,60-0,37
Türkiye Sigorta5,605,62-0,36
Aksa15,4015,45-0,32
Karsan Otomotiv3,413,42-0,29
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,926,94-0,29
Vestel30,3430,40-0,20
Doğuş Otomotiv26,6826,72-0,15
Ege Gübre233,90234,20-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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