Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding5,495,039,15Ege Endüstri1.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,49
|5,03
|9,15
|Ege Endüstri
|1.327,80
|1.249,90
|6,23
|Borusan Mannesmann
|24,12
|22,80
|5,79
|Pegasus
|66,35
|63,10
|5,15
|Türk Traktör
|215,20
|205,40
|4,77
|Konya Çimento
|882,30
|845,50
|4,35
|Alarko GMYO
|22,66
|21,74
|4,23
|Ereğli Demir Çelik
|18,69
|17,99
|3,89
|Deva Holding
|28,90
|27,92
|3,51
|Verusa Holding
|55,25
|53,40
|3,46
|Çimsa
|20,34
|19,70
|3,25
|Ford Otosan
|173,80
|168,40
|3,21
|Bera Holding
|25,18
|24,40
|3,20
|TAV Havalimanları
|18,59
|18,02
|3,16
|Koç Holding
|17,75
|17,21
|3,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,96
|21,30
|3,10
|Migros Ticaret
|36,00
|34,94
|3,03
|Tat Gıda
|9,57
|9,29
|3,01
|GSD Holding
|1,73
|1,68
|2,98
|Gözde Girişim
|6,64
|6,45
|2,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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