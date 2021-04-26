Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding5,495,039,15Ege Endüstri1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding5,495,039,15
Ege Endüstri1.327,801.249,906,23
Borusan Mannesmann24,1222,805,79
Pegasus66,3563,105,15
Türk Traktör215,20205,404,77
Konya Çimento882,30845,504,35
Alarko GMYO22,6621,744,23
Ereğli Demir Çelik18,6917,993,89
Deva Holding28,9027,923,51
Verusa Holding55,2553,403,46
Çimsa20,3419,703,25
Ford Otosan173,80168,403,21
Bera Holding25,1824,403,20
TAV Havalimanları18,5918,023,16
Koç Holding17,7517,213,14
Kordsa Teknik Tekstil21,9621,303,10
Migros Ticaret36,0034,943,03
Tat Gıda9,579,293,01
GSD Holding1,731,682,98
Gözde Girişim6,646,452,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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