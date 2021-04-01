Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert sözler: Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği ortadadır
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert sözler: Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği ortadadır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi751,90683,609,99
SASA Polyester46,9045,123,95
Doğuş Otomotiv29,5228,423,87
Fenerbahçe Futbol31,4630,343,69
Kervan Gıda18,2817,643,63
Türkiye Sigorta6,356,133,59
İş Yatırım Menkul Değerler16,2415,703,44
Ford Otosan199,70193,303,31
Petkim5,945,753,30
Esenboğa Elektrik39,4238,183,25
Migros Ticaret36,1235,003,20
TAV Havalimanları21,0420,403,14
Akiş GMYO2,021,963,06
Parsan34,1233,162,90
Garanti Bankası6,886,692,84
Bursa Çimento4,043,932,80
Kordsa Teknik Tekstil25,2424,562,77
Yapı ve Kredi Bankası2,202,142,76
Tekfen Holding15,2214,822,70
İş Bankası (C)4,954,822,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Cahit Özkan Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Adrian Özge Özder Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:01:56. #1.16#
title