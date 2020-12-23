Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

23.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:36
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,734,14-9,90
Akiş GMYO3,693,80-2,89
ARD Bilişim Teknolojileri46,4247,26-1,78
Ereğli Demir Çelik14,0114,20-1,34
Logo Yazılım123,10124,50-1,12
Karel Elektronik21,3421,56-1,02
İskenderun Demir Çelik9,9810,07-0,89
İş Yatırım Menkul Değerler15,8315,94-0,69
Alcatel Lucent Teletaş28,3628,52-0,56
Albaraka Türk2,012,02-0,50
Tümosan Motor ve Traktör14,1814,23-0,35
Net Holding3,503,51-0,28
Aksigorta8,888,90-0,22
Selçuk Ecza Deposu15,1015,13-0,20
Kardemir (D)5,365,37-0,19
Ford Otosan125,40125,60-0,16
Yataş13,2513,26-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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