Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

22.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:33
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza Deposu15,1315,80-4,24Kartonsan2.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu15,1315,80-4,24
Kartonsan2.610,702.706,10-3,53
Halk GMYO4,494,60-2,39
Bim Mağazalar72,4573,60-1,56
Otokar282,30286,20-1,36
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,881,90-1,05
Kerevitaş Gıda6,686,74-0,89
Gözde Girişim7,707,76-0,77
Koza Altın80,2080,70-0,62
Bizim Mağazaları15,3815,44-0,39
İpek Doğal Enerji12,3812,40-0,16
Tat Gıda10,6510,66-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İsmail Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Alman Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:54:38. #1.15#
title