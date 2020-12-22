Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
22.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza Deposu15,1315,80-4,24Kartonsan2.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|15,13
|15,80
|-4,24
|Kartonsan
|2.610,70
|2.706,10
|-3,53
|Halk GMYO
|4,49
|4,60
|-2,39
|Bim Mağazalar
|72,45
|73,60
|-1,56
|Otokar
|282,30
|286,20
|-1,36
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,88
|1,90
|-1,05
|Kerevitaş Gıda
|6,68
|6,74
|-0,89
|Gözde Girişim
|7,70
|7,76
|-0,77
|Koza Altın
|80,20
|80,70
|-0,62
|Bizim Mağazaları
|15,38
|15,44
|-0,39
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|12,40
|-0,16
|Tat Gıda
|10,65
|10,66
|-0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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