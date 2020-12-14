Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

14.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:29
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza Deposu14,4215,35-6,06Ege Endüstri1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu14,4215,35-6,06
Ege Endüstri1.587,001.620,40-2,06
Doğuş Otomotiv27,2627,50-0,87
Tat Gıda10,7310,80-0,65
Halk GMYO3,353,37-0,59
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,811,82-0,55
Albaraka Türk1,861,87-0,53
Bim Mağazalar69,8070,15-0,50
Ereğli Demir Çelik14,3214,34-0,14
Bizim Mağazaları15,4215,44-0,13
Sasa Polyester19,9419,96-0,10
Ford Otosan124,10124,20-0,08
Migros Ticaret40,6840,70-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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