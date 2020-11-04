Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

04.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:34
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,20...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,20 2,30 -4,35
Alcatel Lucent Teletaş 31,04 31,78 -2,33
Good-Year 6,52 6,58 -0,91
Koza Altın 77,15 77,70 -0,71
Enerjisa Enerji 9,44 9,50 -0,63
Yapı ve Kredi Bankası 2,32 2,33 -0,43
Koza Madencilik 12,38 12,40 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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