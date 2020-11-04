Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
04.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,20...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,20
|2,30
|-4,35
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,04
|31,78
|-2,33
|Good-Year
|6,52
|6,58
|-0,91
|Koza Altın
|77,15
|77,70
|-0,71
|Enerjisa Enerji
|9,44
|9,50
|-0,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,32
|2,33
|-0,43
|Koza Madencilik
|12,38
|12,40
|-0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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