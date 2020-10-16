Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

16.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:37
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 14,42 14,68 -1,77
MLP...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 14,42 14,68 -1,77
MLP Sağlık 18,47 18,71 -1,28
Migros Ticaret 43,62 44,00 -0,86
Akiş GMYO 3,49 3,52 -0,85
Deva Holding 20,60 20,76 -0,77
Pınar Et ve Un 25,12 25,30 -0,71
Tofaş Oto Fabrikası 27,14 27,30 -0,59
Emlak Konut GMYO 1,93 1,94 -0,52
ASELSAN 18,08 18,13 -0,28
Logo Yazılım 99,55 99,80 -0,25
Aksa Enerji 6,91 6,92 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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