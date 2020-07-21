Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 5,64 5,85 -3,59 ...
21.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|5,85
|-3,59
|Alarko GMYO
|18,78
|19,12
|-1,78
|Ford Otosan
|78,80
|80,00
|-1,50
|Otokar
|171,50
|174,00
|-1,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,38
|8,49
|-1,30
|Global Yatırım Holding
|4,72
|4,78
|-1,26
|Kartonsan
|627,00
|633,70
|-1,06
|Aksa
|7,63
|7,71
|-1,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,90
|27,08
|-0,66
|Türk Traktör
|98,65
|98,80
|-0,15
|Enka İnşaat
|6,74
|6,75
|-0,15
Kaynak: AA