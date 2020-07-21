Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kerevitaş Gıda 5,64 5,85 -3,59 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 5,64 5,85 -3,59 Alarko GMYO 18,78 19,12 -1,78 Ford Otosan 78,80 80,00 -1,50 Otokar 171,50 174,00 -1,44 Tümosan Motor ve Traktör 8,38 8,49 -1,30 Global Yatırım Holding 4,72 4,78 -1,26 Kartonsan 627,00 633,70 -1,06 Aksa 7,63 7,71 -1,04 Tofaş Oto Fabrikası 26,90 27,08 -0,66 Türk Traktör 98,65 98,80 -0,15 Enka İnşaat 6,74 6,75 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA