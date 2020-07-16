Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değe kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Emlak Konut GMYO 2,30 2,34 -1,71 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değe kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 2,30 2,34 -1,71 Halk GMYO 2,56 2,59 -1,16 Özak GMYO 4,86 4,91 -1,02 Bim Mağazalar 70,30 70,95 -0,92 MLP Sağlık 20,90 21,00 -0,48 Oyak Çimento 9,21 9,25 -0,43 Enerjisa Enerji 8,75 8,77 -0,23 Soda Sanayii 7,19 7,20 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA