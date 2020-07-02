Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alarko GMYO 15,78 15,85 -0,44 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 15,78 15,85 -0,44 Aygaz 12,13 12,18 -0,41 Türk Hava Yolları 12,28 12,30 -0,16 Koza Altın 83,70 83,75 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA