Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 76,80 78,15 -1,73 ...
29.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|76,80
|78,15
|-1,73
|Doğuş Otomotiv
|15,88
|16,09
|-1,31
|Bim Mağazalar
|69,05
|69,80
|-1,07
|Tekfen Holding
|17,08
|17,21
|-0,76
|Pegasus
|53,70
|54,05
|-0,65
|Reysaş GMYO
|5,10
|5,13
|-0,58
|Ford Otosan
|71,15
|71,55
|-0,56
|Anadolu Hayat Emeklilik
|7,26
|7,30
|-0,55
|Gübre Fabrikaları
|26,16
|26,30
|-0,53
|Mavi Giyim
|46,58
|46,82
|-0,51
|Yataş
|8,31
|8,35
|-0,48
|Anadolu Cam
|4,64
|4,66
|-0,43
|Ülker Bisküvi
|23,94
|24,02
|-0,33
|Soda Sanayii
|6,11
|6,13
|-0,33
|Türk Hava Yolları
|12,43
|12,47
|-0,32
|Türk Traktör
|78,25
|78,50
|-0,32
|Turkcell
|16,49
|16,54
|-0,30
|Petkim
|4,24
|4,25
|-0,24
|Bizim Mağazaları
|19,26
|19,30
|-0,21
|Türk Telekom
|8,08
|8,09
|-0,12
Kaynak: AA