Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 26,20 27,80 -5,76 ...
26.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|26,20
|27,80
|-5,76
|Bizim Mağazaları
|19,35
|19,52
|-0,87
|Doğuş Otomotiv
|16,15
|16,27
|-0,74
|İpek Doğal Enerji
|13,62
|13,66
|-0,29
|Aksigorta
|6,65
|6,66
|-0,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,41
|14,43
|-0,14
|Vestel
|16,35
|16,37
|-0,12
|Logo Yazılım
|77,50
|77,55
|-0,06
|Mavi Giyim
|47,58
|47,60
|-0,04
Kaynak: AA