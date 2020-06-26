Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrikaları 26,20 27,80 -5,76 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 26,20 27,80 -5,76 Bizim Mağazaları 19,35 19,52 -0,87 Doğuş Otomotiv 16,15 16,27 -0,74 İpek Doğal Enerji 13,62 13,66 -0,29 Aksigorta 6,65 6,66 -0,15 Eczacıbaşı Yatırım 14,41 14,43 -0,14 Vestel 16,35 16,37 -0,12 Logo Yazılım 77,50 77,55 -0,06 Mavi Giyim 47,58 47,60 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA