Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,81 14,26 -3,16 ...
22.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,81
|14,26
|-3,16
|Turkcell
|16,56
|16,95
|-2,30
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,72
|-1,16
|Çemtaş
|8,18
|8,26
|-0,97
|Anadolu Grubu Holding
|19,27
|19,45
|-0,93
|Akçansa
|12,41
|12,52
|-0,88
|Aksa Enerji
|4,94
|4,98
|-0,80
|Otokar
|141,90
|143,00
|-0,77
|Ege Endüstri
|620,80
|625,10
|-0,69
|ASELSAN
|32,50
|32,72
|-0,67
|Ülker Bisküvi
|24,80
|24,96
|-0,64
|Global Yatırım Holding
|3,87
|3,88
|-0,26
|Aksa
|7,34
|7,35
|-0,14
|Logo Yazılım
|77,80
|77,90
|-0,13
Kaynak: AA