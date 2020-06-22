Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alkim Kimya 13,81 14,26 -3,16 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,81 14,26 -3,16 Turkcell 16,56 16,95 -2,30 Zorlu Enerji 1,70 1,72 -1,16 Çemtaş 8,18 8,26 -0,97 Anadolu Grubu Holding 19,27 19,45 -0,93 Akçansa 12,41 12,52 -0,88 Aksa Enerji 4,94 4,98 -0,80 Otokar 141,90 143,00 -0,77 Ege Endüstri 620,80 625,10 -0,69 ASELSAN 32,50 32,72 -0,67 Ülker Bisküvi 24,80 24,96 -0,64 Global Yatırım Holding 3,87 3,88 -0,26 Aksa 7,34 7,35 -0,14 Logo Yazılım 77,80 77,90 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA