Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Migros Ticaret 36,20 36,46 -0,71 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 36,20 36,46 -0,71 Selçuk Ecza Deposu 8,76 8,82 -0,68 Eczacıbaşı İlaç 5,96 6,00 -0,67 Deva Holding 18,29 18,35 -0,33 Eczacıbaşı Yatırım 13,48 13,49 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA