Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 25,16 25,56 -1,56 ...
10.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:49
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|25,16
|25,56
|-1,56
|Enerjisa Enerji
|8,16
|8,25
|-1,09
|Bim Mağazalar
|64,45
|65,00
|-0,85
|Logo Yazılım
|71,95
|72,50
|-0,76
|Albaraka Türk
|1,50
|1,51
|-0,66
|Koç Holding
|17,39
|17,50
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,61
|-0,62
|İpek Doğal Enerji
|14,59
|14,67
|-0,55
|Klimasan Klima
|16,32
|16,40
|-0,49
|Sabancı Holding
|9,02
|9,04
|-0,22
|Coca Cola İçecek
|41,36
|41,44
|-0,19
|Çelebi
|83,70
|83,85
|-0,18
|Aygaz
|11,19
|11,20
|-0,09
Kaynak: AA