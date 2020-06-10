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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 25,16 25,56 -1,56 ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
10.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:49

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 25,16 25,56 -1,56
Enerjisa Enerji 8,16 8,25 -1,09
Bim Mağazalar 64,45 65,00 -0,85
Logo Yazılım 71,95 72,50 -0,76
Albaraka Türk 1,50 1,51 -0,66
Koç Holding 17,39 17,50 -0,63
Zorlu Enerji 1,60 1,61 -0,62
İpek Doğal Enerji 14,59 14,67 -0,55
Klimasan Klima 16,32 16,40 -0,49
Sabancı Holding 9,02 9,04 -0,22
Coca Cola İçecek 41,36 41,44 -0,19
Çelebi 83,70 83,85 -0,18
Aygaz 11,19 11,20 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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