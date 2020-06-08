Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan486,80493,50-1,36Global...
08.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:29
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|486,80
|493,50
|-1,36
|Global Yatırım Holding
|3,50
|3,54
|-1,13
|Bim Mağazalar
|65,65
|66,40
|-1,13
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,69
|6,74
|-0,74
|Koza Altın
|73,95
|74,50
|-0,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,52
|23,66
|-0,59
|İpek Doğal Enerji
|14,49
|14,56
|-0,48
|Turkcell
|14,50
|14,57
|-0,48
|Sabancı Holding
|9,08
|9,12
|-0,44
|Tat Gıda
|8,96
|8,99
|-0,33
|Aksigorta
|6,70
|6,72
|-0,30
|Enerjisa Enerji
|8,33
|8,35
|-0,24
|Ford Otosan
|67,15
|67,30
|-0,22
|Çelebi
|86,95
|87,05
|-0,11
|Koza Madencilik
|12,05
|12,06
|-0,08
Kaynak: AA