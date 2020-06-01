Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Good-Year 4,94 5,08 -2,76 ...
01.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|4,94
|5,08
|-2,76
|Deva Holding
|18,48
|18,78
|-1,60
|MLP Sağlık
|16,50
|16,73
|-1,37
|Alkim Kimya
|11,56
|11,69
|-1,11
|Aksigorta
|6,32
|6,37
|-0,78
|Enerjisa Enerji
|8,07
|8,12
|-0,62
|Tat Gıda
|9,07
|9,10
|-0,33
|Turkcell
|14,12
|14,16
|-0,28
|Reysaş GMYO
|4,81
|4,82
|-0,21
|Karel Elektronik
|15,24
|15,26
|-0,13
Kaynak: AA