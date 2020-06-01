Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Good-Year 4,94 5,08 -2,76 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Good-Year 4,94 5,08 -2,76 Deva Holding 18,48 18,78 -1,60 MLP Sağlık 16,50 16,73 -1,37 Alkim Kimya 11,56 11,69 -1,11 Aksigorta 6,32 6,37 -0,78 Enerjisa Enerji 8,07 8,12 -0,62 Tat Gıda 9,07 9,10 -0,33 Turkcell 14,12 14,16 -0,28 Reysaş GMYO 4,81 4,82 -0,21 Karel Elektronik 15,24 15,26 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA