Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,77 3,90 -3,33 ...
12.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|3,77
|3,90
|-3,33
|Çelebi
|85,90
|88,10
|-2,50
|Karsan Otomotiv
|1,77
|1,81
|-2,21
|Petkim
|3,66
|3,74
|-2,14
|Pegasus
|50,05
|51,00
|-1,86
|Aksigorta
|5,72
|5,78
|-1,04
|TAV Havalimanları
|16,91
|17,08
|-1,00
|Bursa Çimento
|3,90
|3,92
|-0,51
|MLP Sağlık
|15,64
|15,72
|-0,51
|Adana Çimento (A)
|10,12
|10,17
|-0,49
|Anadolu Efes
|16,92
|17,00
|-0,47
|Türk Hava Yolları
|10,58
|10,62
|-0,38
|Reysaş GMYO
|4,75
|4,76
|-0,21
|Halkbank
|5,35
|5,36
|-0,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,80
|5,81
|-0,17
|Brisa
|8,69
|8,70
|-0,11
Kaynak: AA