Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

İş Finansal Kiralama 3,77 3,90 -3,33 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,77 3,90 -3,33 Çelebi 85,90 88,10 -2,50 Karsan Otomotiv 1,77 1,81 -2,21 Petkim 3,66 3,74 -2,14 Pegasus 50,05 51,00 -1,86 Aksigorta 5,72 5,78 -1,04 TAV Havalimanları 16,91 17,08 -1,00 Bursa Çimento 3,90 3,92 -0,51 MLP Sağlık 15,64 15,72 -0,51 Adana Çimento (A) 10,12 10,17 -0,49 Anadolu Efes 16,92 17,00 -0,47 Türk Hava Yolları 10,58 10,62 -0,38 Reysaş GMYO 4,75 4,76 -0,21 Halkbank 5,35 5,36 -0,19 Tümosan Motor ve Traktör 5,80 5,81 -0,17 Brisa 8,69 8,70 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA