Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 18,23...
24.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:42
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|18,23
|18,96
|-3,85
|Pegasus
|46,82
|48,68
|-3,82
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|8,10
|-1,73
|Ford Otosan
|58,20
|59,10
|-1,52
|Şişe Cam
|5,17
|5,24
|-1,34
|Aselsan
|26,44
|26,78
|-1,27
|İskenderun Demir Çelik
|6,78
|6,84
|-0,88
|Trakya Cam
|3,51
|3,54
|-0,85
|Reysaş GMYO
|6,07
|6,12
|-0,82
|Good-Year
|4,12
|4,15
|-0,72
|Türk Hava Yolları
|10,30
|10,37
|-0,68
|İş GMYO
|1,51
|1,52
|-0,66
|Hektaş
|12,54
|12,62
|-0,63
|Koç Holding
|14,69
|14,76
|-0,47
|Aygaz
|10,21
|10,25
|-0,39
|Otokar
|126,00
|126,40
|-0,32
|İş Fin.Kir.
|3,31
|3,32
|-0,30
|Vestel
|11,78
|11,81
|-0,25
|Anadolu Efes
|18,12
|18,16
|-0,22
|Enka İnşaat
|6,38
|6,39
|-0,16
Kaynak: AA