Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alkim Kimya 49,98 51,50 -2,95 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 49,98 51,50 -2,95 İskenderun Demir Çelik 6,88 6,97 -1,29 Ereğli Demir Çelik 8,09 8,19 -1,22 Pegasus 49,06 49,64 -1,17 Yataş 6,39 6,46 -1,08 Mavi Giyim 39,00 39,36 -0,91 Aygaz 10,31 10,40 -0,87 Anadolu Efes 18,23 18,29 -0,33 Ford Otosan 59,20 59,35 -0,25 Ege Endüstri 571,50 572,80 -0,23 Coca Cola İçecek 37,62 37,70 -0,21 Arçelik 15,29 15,31 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA