Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 49,98 51,50 -2,95 ...
22.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:58
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|49,98
|51,50
|-2,95
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|6,97
|-1,29
|Ereğli Demir Çelik
|8,09
|8,19
|-1,22
|Pegasus
|49,06
|49,64
|-1,17
|Yataş
|6,39
|6,46
|-1,08
|Mavi Giyim
|39,00
|39,36
|-0,91
|Aygaz
|10,31
|10,40
|-0,87
|Anadolu Efes
|18,23
|18,29
|-0,33
|Ford Otosan
|59,20
|59,35
|-0,25
|Ege Endüstri
|571,50
|572,80
|-0,23
|Coca Cola İçecek
|37,62
|37,70
|-0,21
|Arçelik
|15,29
|15,31
|-0,13
Kaynak: AA