Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Pegasus 49,68 51,90 -4,28 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 49,68 51,90 -4,28 Anadolu Grubu Holding 15,56 15,76 -1,27 TAV Havalimanları 19,85 20,10 -1,24 Gübre Fabrikaları 14,36 14,50 -0,97 Eczacıbaşı İlaç 4,53 4,57 -0,88 Tüpraş 86,60 87,20 -0,69 Reysaş GMYO 6,28 6,31 -0,48 Çelebi 78,50 78,85 -0,44 Eczacıbaşı Yatırım 9,91 9,95 -0,40 Koç Holding 14,96 15,02 -0,40 Sabancı Holding 7,75 7,78 -0,39 Akbank 5,77 5,79 -0,35 Klimasan Klima 15,52 15,57 -0,32 Çemtaş 6,78 6,80 -0,29 Deva Holding 10,83 10,86 -0,28 Selçuk Ecza Deposu 7,27 7,29 -0,27 Ereğli Demir Çelik 8,21 8,23 -0,24 Tekfen Holding 14,17 14,20 -0,21 MLP Sağlık 12,94 12,95 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA