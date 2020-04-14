Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Enka İnşaat 6,49 6,69 -2,99 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 6,49 6,69 -2,99 Net Holding 1,81 1,86 -2,69 Reysaş GMYO 6,47 6,60 -1,97 Alkim Kimya 48,96 49,28 -0,65 Klimasan Klima 15,92 15,97 -0,31 Gübre Fabrikaları 15,22 15,25 -0,20 İskenderun Demir Çelik 6,59 6,60 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA