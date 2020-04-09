Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ford Otosan 57,35 58,50 -1,97 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 57,35 58,50 -1,97 Brisa 7,48 7,53 -0,66 Özak GMYO 2,40 2,41 -0,41 Anadolu Hayat Emeklilik 5,38 5,40 -0,37 Aksa 6,19 6,21 -0,32 Bim Mağazalar 50,20 50,30 -0,20 Tofaş Oto. Fabrikaları 18,43 18,46 -0,16 Adana Çimento (A) 7,49 7,50 -0,13 Sasa Polyester 9,10 9,11 -0,11 Alkim Kimya 50,55 50,60 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA