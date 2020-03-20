Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Adana Çimento (A) 6,79...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 6,79 6,87 -1,16 Klimasan Klima 11,11 11,21 -0,89 Tofaş Oto. Fab. 17,16 17,25 -0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA