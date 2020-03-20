Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adana Çimento (A) 6,79...
20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adana Çimento (A)
|6,79
|6,87
|-1,16
|Klimasan Klima
|11,11
|11,21
|-0,89
|Tofaş Oto. Fab.
|17,16
|17,25
|-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA