SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 17,43 17,70 -1,53 ...

10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 17,43 17,70 -1,53
Enka İnşaat 6,35 6,41 -0,94
Türk Traktör 54,65 55,05 -0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Ekonomi
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Ekonomi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Ekonomi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Ekonomi
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Haluk Levent Demet Akalın
Spor Falcao Tamer Tuna Ünal Karaman Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran Rusya Kadın Petrol
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:31:35. #1.15#