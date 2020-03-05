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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 9,20 9,39 -2,02
Kordsa...

05.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 9,20 9,39 -2,02
Kordsa Teknik Tekstil 13,30 13,56 -1,92
TAV Havalimanları 19,83 20,12 -1,44
Deva Holding 9,68 9,80 -1,22
Eczacıbaşı Yatırım 11,44 11,55 -0,95
Otokar 154,60 155,80 -0,77
Karel Elektronik 14,45 14,54 -0,62
Tüpraş 99,95 100,50 -0,55
Tat Gıda 6,53 6,56 -0,46
Ege Endüstri 652,70 655,00 -0,35
Trakya Cam 3,44 3,45 -0,29
Koza Madencilik 11,25 11,28 -0,27
Anadolu Hayat Emek. 7,54 7,56 -0,26
Erbosan 20,56 20,60 -0,19
Alarko Holding 5,47 5,48 -0,18
Çelebi 91,00 91,15 -0,16
Alkim Kimya 50,30 50,35 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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