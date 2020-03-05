Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

05.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 9,20 9,39 -2,02 Kordsa Teknik Tekstil 13,30 13,56 -1,92 TAV Havalimanları 19,83 20,12 -1,44 Deva Holding 9,68 9,80 -1,22 Eczacıbaşı Yatırım 11,44 11,55 -0,95 Otokar 154,60 155,80 -0,77 Karel Elektronik 14,45 14,54 -0,62 Tüpraş 99,95 100,50 -0,55 Tat Gıda 6,53 6,56 -0,46 Ege Endüstri 652,70 655,00 -0,35 Trakya Cam 3,44 3,45 -0,29 Koza Madencilik 11,25 11,28 -0,27 Anadolu Hayat Emek. 7,54 7,56 -0,26 Erbosan 20,56 20,60 -0,19 Alarko Holding 5,47 5,48 -0,18 Çelebi 91,00 91,15 -0,16 Alkim Kimya 50,30 50,35 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA