Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 11,71 12,00 -2,42 ...
02.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,71
|12,00
|-2,42
|Bim Mağazalar
|47,50
|48,04
|-1,12
|Enka İnşaat
|6,41
|6,43
|-0,31
|Tofaş Oto. Fab.
|26,48
|26,56
|-0,30
Kaynak: AA