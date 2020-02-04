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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,41 4,50 -2,00
İş Y.

04.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:40
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,41 4,50 -2,00
İş Y. Men. Değ. 5,05 5,12 -1,37
Trakya Cam 4,06 4,11 -1,22
MLP Sağlık 17,85 18,02 -0,94
Otokar 158,30 159,70 -0,88
Brisa 9,73 9,81 -0,82
Soda Sanayii 6,41 6,46 -0,77
Anadolu Efes 25,30 25,44 -0,55
Koç Holding 19,47 19,57 -0,51
Gözde Girişim 5,00 5,02 -0,40
Deva Holding 11,13 11,15 -0,18
Anadolu Grubu Holding 19,40 19,43 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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