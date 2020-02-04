Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,41 4,50 -2,00
İş Y.
04.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|4,41
|4,50
|-2,00
|İş Y. Men. Değ.
|5,05
|5,12
|-1,37
|Trakya Cam
|4,06
|4,11
|-1,22
|MLP Sağlık
|17,85
|18,02
|-0,94
|Otokar
|158,30
|159,70
|-0,88
|Brisa
|9,73
|9,81
|-0,82
|Soda Sanayii
|6,41
|6,46
|-0,77
|Anadolu Efes
|25,30
|25,44
|-0,55
|Koç Holding
|19,47
|19,57
|-0,51
|Gözde Girişim
|5,00
|5,02
|-0,40
|Deva Holding
|11,13
|11,15
|-0,18
|Anadolu Grubu Holding
|19,40
|19,43
|-0,15
Kaynak: AA