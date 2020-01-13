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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 24,64 24,94 -1,20 ...

13.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:34
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 24,64 24,94 -1,20
Otokar 159,70 160,30 -0,37
Tofaş Oto. Fab. 26,96 27,02 -0,22
Bim Mağazalar 48,46 48,56 -0,21
Gözde Girişim 5,39 5,40 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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