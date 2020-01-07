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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koç Holding 19,95 20,08 -0,65 ...

07.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:20
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koç Holding 19,95 20,08 -0,65
Aksigorta 6,16 6,20 -0,65
Arçelik 21,28 21,38 -0,47
Anadolu Hayat Emek. 6,54 6,56 -0,30
Alkim Kimya 37,22 37,26 -0,11
Tüpraş 123,30 123,40 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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