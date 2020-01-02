Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,26 22,08 -3,71 ...
02.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|21,26
|22,08
|-3,71
|Güneş Sigorta
|2,13
|2,18
|-2,29
|Pegasus
|85,35
|86,40
|-1,22
|Mavi Giyim
|57,20
|57,90
|-1,21
|İndeks Bilgisayar
|9,59
|9,70
|-1,13
|Gözde Girişim
|5,10
|5,14
|-0,78
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,58
|-0,63
|Ford Otosan
|70,45
|70,85
|-0,56
|Logo Yazılım
|60,55
|60,80
|-0,41
|Vakıflar Bankası
|5,49
|5,51
|-0,36
|Gübre Fabrik.
|9,01
|9,04
|-0,33
|Coca Cola İçecek
|38,58
|38,70
|-0,31
|Brisa
|9,49
|9,51
|-0,21
|Şok Marketler
|10,74
|10,76
|-0,19
|Anadolu Hayat Emek.
|6,83
|6,84
|-0,15
|Aksa
|13,68
|13,70
|-0,15
|İskenderun Demir Çelik
|8,00
|8,01
|-0,12
|Koç Holding
|20,30
|20,32
|-0,10
|Bim Mağazalar
|46,64
|46,66
|-0,04
Kaynak: AA