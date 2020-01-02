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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,26 22,08 -3,71 ...

02.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:34
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,26 22,08 -3,71
Güneş Sigorta 2,13 2,18 -2,29
Pegasus 85,35 86,40 -1,22
Mavi Giyim 57,20 57,90 -1,21
İndeks Bilgisayar 9,59 9,70 -1,13
Gözde Girişim 5,10 5,14 -0,78
Karsan Otomotiv 1,57 1,58 -0,63
Ford Otosan 70,45 70,85 -0,56
Logo Yazılım 60,55 60,80 -0,41
Vakıflar Bankası 5,49 5,51 -0,36
Gübre Fabrik. 9,01 9,04 -0,33
Coca Cola İçecek 38,58 38,70 -0,31
Brisa 9,49 9,51 -0,21
Şok Marketler 10,74 10,76 -0,19
Anadolu Hayat Emek. 6,83 6,84 -0,15
Aksa 13,68 13,70 -0,15
İskenderun Demir Çelik 8,00 8,01 -0,12
Koç Holding 20,30 20,32 -0,10
Bim Mağazalar 46,64 46,66 -0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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