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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,73 0,76 -3,95 ...

17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:20
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,73 0,76 -3,95
Galatasaray Sportif 2,37 2,45 -3,27
Ford Otosan 67,50 68,50 -1,46
Beşiktaş Futbol Yat. 2,83 2,87 -1,39
Pegasus 81,60 82,70 -1,33
Eczacıbaşı İlaç 3,68 3,72 -1,08
Ülker Bisküvi 22,06 22,22 -0,72
Coca Cola İçecek 35,96 36,20 -0,66
Global Yat. Holding 4,75 4,78 -0,63
Park Elek.Madencilik 3,03 3,04 -0,33
Kordsa Teknik Tekstil 12,77 12,81 -0,31
Aksa 13,17 13,20 -0,23
Sabancı Holding 9,69 9,71 -0,21
Şok Marketler 9,98 10,00 -0,20
Alarko Holding 5,58 5,59 -0,18
Doğuş Otomotiv 9,84 9,85 -0,10
Koç Holding 20,14 20,16 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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