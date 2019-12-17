Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,73 0,76 -3,95 ...
17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,73
|0,76
|-3,95
|Galatasaray Sportif
|2,37
|2,45
|-3,27
|Ford Otosan
|67,50
|68,50
|-1,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,83
|2,87
|-1,39
|Pegasus
|81,60
|82,70
|-1,33
|Eczacıbaşı İlaç
|3,68
|3,72
|-1,08
|Ülker Bisküvi
|22,06
|22,22
|-0,72
|Coca Cola İçecek
|35,96
|36,20
|-0,66
|Global Yat. Holding
|4,75
|4,78
|-0,63
|Park Elek.Madencilik
|3,03
|3,04
|-0,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,77
|12,81
|-0,31
|Aksa
|13,17
|13,20
|-0,23
|Sabancı Holding
|9,69
|9,71
|-0,21
|Şok Marketler
|9,98
|10,00
|-0,20
|Alarko Holding
|5,58
|5,59
|-0,18
|Doğuş Otomotiv
|9,84
|9,85
|-0,10
|Koç Holding
|20,14
|20,16
|-0,10
Kaynak: AA