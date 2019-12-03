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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.

03.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:22
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Yat. 3,17 3,34 -5,09
Galatasaray Sportif 2,20 2,25 -2,22
Fenerbahçe Futbol 15,88 16,21 -2,04
Mavi Giyim 45,42 46,36 -2,03
Koç Holding 20,40 20,70 -1,45
Anadolu Efes 21,78 22,08 -1,36
İhlas Holding 0,79 0,80 -1,25
Otokar 149,90 151,50 -1,06
Kardemir (D) 2,44 2,46 -0,81
Tüpraş 122,10 123,00 -0,73
Sasa Polyester 6,53 6,57 -0,61
Bim Mağazalar 45,94 46,22 -0,61
Ereğli Demir Çelik 8,22 8,27 -0,60
Petkim 3,59 3,61 -0,55
Doğan Holding 1,83 1,84 -0,54
Güneş Sigorta 1,91 1,92 -0,52
Coca Cola İçecek 35,32 35,50 -0,51
Bera Holding 3,69 3,70 -0,27
Ford Otosan 64,15 64,30 -0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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