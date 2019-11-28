Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81 ...
28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|15,19
|15,47
|-1,81
|TAV Havalimanları
|27,02
|27,32
|-1,10
|Albaraka Türk
|1,33
|1,34
|-0,75
|Anadolu Cam
|3,59
|3,61
|-0,55
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|2,97
|-0,34
|Pegasus
|74,10
|74,35
|-0,34
|Türk Telekom
|6,81
|6,83
|-0,29
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|6,92
|-0,29
|Enerjisa Enerji
|7,10
|7,12
|-0,28
|Aksa Enerji
|3,57
|3,58
|-0,28
|Coca Cola İçecek
|34,64
|34,66
|-0,06
Kaynak: AA