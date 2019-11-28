Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81 TAV Havalimanları 27,02 27,32 -1,10 Albaraka Türk 1,33 1,34 -0,75 Anadolu Cam 3,59 3,61 -0,55 Park Elek.Madencilik 2,96 2,97 -0,34 Pegasus 74,10 74,35 -0,34 Türk Telekom 6,81 6,83 -0,29 İskenderun Demir Çelik 6,90 6,92 -0,29 Enerjisa Enerji 7,10 7,12 -0,28 Aksa Enerji 3,57 3,58 -0,28 Coca Cola İçecek 34,64 34,66 -0,06

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)