Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81 ...

28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81
TAV Havalimanları 27,02 27,32 -1,10
Albaraka Türk 1,33 1,34 -0,75
Anadolu Cam 3,59 3,61 -0,55
Park Elek.Madencilik 2,96 2,97 -0,34
Pegasus 74,10 74,35 -0,34
Türk Telekom 6,81 6,83 -0,29
İskenderun Demir Çelik 6,90 6,92 -0,29
Enerjisa Enerji 7,10 7,12 -0,28
Aksa Enerji 3,57 3,58 -0,28
Coca Cola İçecek 34,64 34,66 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et