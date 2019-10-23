Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.
23.10.2019 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,76
|-2,54
|Halk GMYO
|0,89
|0,90
|-1,11
|Bim Mağazalar
|46,92
|47,20
|-0,59
|Alarko Holding
|4,57
|4,58
|-0,22
Kaynak: AA