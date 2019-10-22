Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.

22.10.2019 14:24
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.Madencilik 2,73 2,91 -6,19
Polisan Holding 2,62 2,69 -2,60
Gözde Girişim 3,41 3,45 -1,16
Göltaş Çimento 13,36 13,51 -1,11
Ereğli Demir Çelik 6,43 6,50 -1,08
Çemaş Döküm 1,07 1,08 -0,93
Enerjisa Enerji 6,15 6,19 -0,65
Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 1,67 -0,60
Güneş Sigorta 1,73 1,74 -0,57
Migros Ticaret 19,78 19,89 -0,55
Gersan Elektrik 2,19 2,20 -0,45
Şişe Cam 4,49 4,51 -0,44
Enka İnşaat 5,52 5,54 -0,36
Bim Mağazalar 47,58 47,72 -0,29
Turkcell 12,32 12,34 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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