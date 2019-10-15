Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 6,42 6,64 -3,31 ...
15.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|6,42
|6,64
|-3,31
|İttifak Holding
|3,90
|3,94
|-1,02
|TAV Havalimanları
|23,90
|24,14
|-0,99
|Yataş
|5,77
|5,81
|-0,69
|Kardemir (D)
|2,02
|2,03
|-0,49
|Şok Marketler
|9,45
|9,46
|-0,11
Kaynak: AA