Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 13,04 13,60 -4,12 ...
07.10.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|13,04
|13,60
|-4,12
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,19
|-2,52
|Galatasaray Sportif
|1,62
|1,65
|-1,82
|GSD Holding
|0,93
|0,94
|-1,06
|Deva Holding
|6,79
|6,85
|-0,88
|Coca Cola İçecek
|34,42
|34,72
|-0,86
|Ege Endüstri
|501,00
|505,20
|-0,83
|Ülker Bisküvi
|20,72
|20,86
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|6,24
|6,28
|-0,64
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,74
|12,82
|-0,62
|Metro Holding
|1,96
|1,97
|-0,51
|Alarko Holding
|5,08
|5,10
|-0,39
|Çelebi
|104,00
|104,40
|-0,38
|Anadolu Grubu Holding
|14,96
|15,01
|-0,33
|Gözde Girişim
|3,63
|3,64
|-0,27
|Global Yat. Holding
|3,81
|3,82
|-0,26
|Aksa
|9,55
|9,57
|-0,21
Kaynak: AA