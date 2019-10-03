Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

03.10.2019 13:24
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,55 0,57 -3,51
Tofaş Oto. Fab. 21,58 21,96 -1,73
Çemaş Döküm 1,22 1,24 -1,61
Hektaş 15,09 15,28 -1,24
İhlas Gayrimenkul 0,94 0,95 -1,05
Ege Endüstri 506,30 510,30 -0,78
Doğuş Otomotiv 8,95 9,02 -0,78
Aksa 9,57 9,63 -0,62
Kordsa Teknik Tekstil 12,88 12,96 -0,62
Bim Mağazalar 49,52 49,62 -0,20
Deva Holding 6,86 6,87 -0,15
Çelebi 100,10 100,20 -0,10
Anadolu Grubu Holding 15,19 15,20 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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