Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

24.09.2019 13:25

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,43 -4,65 Türk Telekom 5,79 5,84 -0,86 Bim Mağazalar 49,20 49,40 -0,40 Netaş Telekom. 9,51 9,53 -0,21 Gübre Fabrik. 4,98 4,99 -0,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)