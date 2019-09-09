Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
09.09.2019 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,61
|1,85
|-12,97
|Çemaş Döküm
|0,98
|1,08
|-9,26
|Pegasus
|63,35
|65,95
|-3,94
|MLP Sağlık
|13,70
|13,84
|-1,01
|İş Fin.Kir.
|2,18
|2,20
|-0,91
|Enka İnşaat
|5,62
|5,67
|-0,88
|İttifak Holding
|6,39
|6,42
|-0,47
|Koza Altın
|64,05
|64,30
|-0,39
|Koza Madencilik
|7,78
|7,80
|-0,26
|Alarko Holding
|4,22
|4,23
|-0,24
|Migros Ticaret
|20,52
|20,56
|-0,19
|Şok Marketler
|10,97
|10,99
|-0,18
|İpek Doğal Enerji
|5,92
|5,93
|-0,17
|Anadolu Efes
|23,68
|23,72
|-0,17
Kaynak: AA