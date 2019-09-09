Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

09.09.2019 13:34

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,61 1,85 -12,97 Çemaş Döküm 0,98 1,08 -9,26 Pegasus 63,35 65,95 -3,94 MLP Sağlık 13,70 13,84 -1,01 İş Fin.Kir. 2,18 2,20 -0,91 Enka İnşaat 5,62 5,67 -0,88 İttifak Holding 6,39 6,42 -0,47 Koza Altın 64,05 64,30 -0,39 Koza Madencilik 7,78 7,80 -0,26 Alarko Holding 4,22 4,23 -0,24 Migros Ticaret 20,52 20,56 -0,19 Şok Marketler 10,97 10,99 -0,18 İpek Doğal Enerji 5,92 5,93 -0,17 Anadolu Efes 23,68 23,72 -0,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)