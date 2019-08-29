Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

29.08.2019 13:28

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,32 1,36 -2,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,31 2,36 -2,12 Pegasus 69,20 70,50 -1,84 Sabancı Holding 8,72 8,84 -1,36 Koza Altın 69,55 70,40 -1,21 Tüpraş 125,40 126,80 -1,10 Mavi Giyim 36,64 36,98 -0,92 Koza Madencilik 8,40 8,47 -0,83 Sasa Polyester 5,81 5,84 -0,51 Verusa Holding 14,77 14,82 -0,34 İpek Doğal Enerji 6,26 6,28 -0,32 Gübre Fabrik. 4,20 4,21 -0,24

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)