Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
29.08.2019 13:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,32
|1,36
|-2,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|2,36
|-2,12
|Pegasus
|69,20
|70,50
|-1,84
|Sabancı Holding
|8,72
|8,84
|-1,36
|Koza Altın
|69,55
|70,40
|-1,21
|Tüpraş
|125,40
|126,80
|-1,10
|Mavi Giyim
|36,64
|36,98
|-0,92
|Koza Madencilik
|8,40
|8,47
|-0,83
|Sasa Polyester
|5,81
|5,84
|-0,51
|Verusa Holding
|14,77
|14,82
|-0,34
|İpek Doğal Enerji
|6,26
|6,28
|-0,32
|Gübre Fabrik.
|4,20
|4,21
|-0,24
Kaynak: AA