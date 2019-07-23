Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|2,55
|2,65
|-3,77
|Yataş
|5,31
|5,46
|-2,75
|Otokar
|122,10
|124,60
|-2,01
|Gübre Fabrik.
|3,05
|3,11
|-1,93
|Kerevitaş Gıda
|2,11
|2,14
|-1,40
|Koza Altın
|56,40
|57,15
|-1,31
|Çemtaş
|6,06
|6,12
|-0,98
|Verusa Holding
|15,08
|15,21
|-0,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|1,49
|-0,67
|Şok Marketler
|9,88
|9,94
|-0,60
|Çelebi
|91,45
|91,90
|-0,49
|Mavi Giyim
|41,66
|41,84
|-0,43
|Vestel
|9,98
|10,02
|-0,40
|Enka İnşaat
|5,84
|5,86
|-0,34
|Pegasus
|49,16
|49,30
|-0,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|11,73
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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