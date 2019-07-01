Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,24 6,40 -2,50 Tukaş 4,99 5,11 -2,35 Pegasus 44,70 45,60 -1,97 TAV Havalimanları 26,48 27,00 -1,93 Tekfen Holding 25,50 25,96 -1,77 Arçelik 19,17 19,45 -1,44 Ford Otosan 61,65 62,50 -1,36 Verusa Holding 17,81 18,05 -1,33 Koza Altın 52,25 52,85 -1,14 Tofaş Oto. Fab. 19,13 19,30 -0,88 Enka İnşaat 5,43 5,47 -0,73

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)