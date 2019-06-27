Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 100,60 103,00 -2,33 Karsan Otomotiv 1,22 1,24 -1,61 Tekfen Holding 26,22 26,58 -1,35 Halkbank 5,62 5,68 -1,06 Vakıflar Bankası 4,05 4,09 -0,98 Kordsa Teknik Tekstil 12,02 12,13 -0,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 2,40 -0,83 Gözde Girişim 2,76 2,78 -0,72 Koza Madencilik 7,28 7,33 -0,68 Alarko Holding 3,27 3,29 -0,61 Gersan Elektrik 1,90 1,91 -0,52 Alarko GMYO 42,92 43,14 -0,51 İndeks Bilgisayar 6,85 6,88 -0,44 İpek Doğal Enerji 5,76 5,78 -0,35 İş Fin.Kir. 3,11 3,12 -0,32 Turkcell 12,54 12,58 -0,32 Akbank 6,70 6,72 -0,30 Parsan 14,64 14,67 -0,20 Tofaş Oto. Fab. 19,57 19,60 -0,15

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.