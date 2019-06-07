Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%)
TUPRS 126,1 -1,87
ISFIN 4,99 -1,38
BIMAS...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|Hisse
|Son Fiyat
|Günlük Değişim (%)
|TUPRS
|126,1
|-1,87
|ISFIN
|4,99
|-1,38
|BIMAS
|79
|-1,25
|VERUS
|19,04
|-1,24
|ENKAI
|5,27
|-0,38
|ITTFH
|6,18
|-0,32
|CCOLA
|27,62
|-0,29
|ENJSA
|5,41
|-0,18
Kaynak: AA
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