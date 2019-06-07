Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%) TUPRS 126,1 -1,87 ISFIN 4,99 -1,38 BIMAS 79 -1,25 VERUS 19,04 -1,24 ENKAI 5,27 -0,38 ITTFH 6,18 -0,32 CCOLA 27,62 -0,29 ENJSA 5,41 -0,18

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)